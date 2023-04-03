اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، مدينة نابلس بالضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وذكرت وكالة أنباء “صفا” الفلسطينية، أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، اقتحمت المدينة من عدة جبهات.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تكثف عمليتها في منطقة “المخفية” غربي نابلس، وسط اشتباكات عنيفة.

تغطية صحفية: "إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال في حي المخفية بنابلس، قبل قليل". pic.twitter.com/B3LUQko0T6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 3, 2023

وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت عددا منهم.

من جانبها، ذكرت صحيفة “القدس”، أن مواطنين فلسطينيين، أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام.

ونقلت الصحيفة عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن حالة أحد المصابين “حرجة”، فيما حالة الآخر “خطيرة”.

تغطية صحفية: "لحظة نقل إحدى الإصابات الحرجة التي أصيبت برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمدينة نابلس". pic.twitter.com/6CXL8P0kr1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 3, 2023