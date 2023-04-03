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اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

منذ 49 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، مدينة نابلس بالضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وذكرت وكالة أنباء “صفا” الفلسطينية، أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، اقتحمت المدينة من عدة جبهات.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تكثف عمليتها في منطقة “المخفية” غربي نابلس، وسط اشتباكات عنيفة.

وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت عددا منهم.

من جانبها، ذكرت صحيفة “القدس”، أن مواطنين فلسطينيين، أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام.

ونقلت الصحيفة عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن حالة أحد المصابين “حرجة”، فيما حالة الآخر “خطيرة”.

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