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اشتباكات عنيفة في العاصمة الصومالية ومسلحون يسيطرون على أحد الفنادق

منذ 22 دقيقة
عناصر من الجيش الصومالي

عناصر من الجيش الصومالي

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قالت الشرطة وضباط مخابرات إن مهاجمين مجهولي الهوية سيطروا على فندق بالعاصمة الصومالية بعد انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نار.

وقال ضابط شرطة لرويترز “استهدفت سيارتان ملغومتان فندق حياة. أصابت إحداهما حاجزا قرب الفندق وضربت الأخرى بوابة الفندق. نعتقد أن المسلحين موجودون داخله”.

وأكد ضابطا مخابرات لم يرغبا في الكشف عن اسميهما وقوع الحادث.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ترجمة لمجموعة سايت للاستخبارات التي تتابع بيانات الجماعات المتشددة.

وتقاتل الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ أكثر من عشر سنوات. وتريد تأسيس نظام للحكم على أساس تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن سقوط ضحايا على الرغم من أن شاهدا من رويترز قال إن دوي الانفجارات ما زال مسموعا من اتجاه الفندق.

وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.

وكتبت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية التي تديرها الحكومة في حسابها على تويتر، نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أن ضباط الشرطة ينفذون عملية تهدف إلى وقف الهجوم.

ونشرت الوكالة صورة يظهر فيها دخان يتصاعد فوق المكان.

وهجوم الجمعة هو أول هجوم كبير منذ تولى الرئيس حسن شيخ محمود منصبه في مايو أيار.

كانت حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق. ففي أغسطس آب 2020، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم على فندق آخر في مقديشو سقط فيه ما لا يقل عن 16 قتيلا.

    المصدر :
  • رويترز

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