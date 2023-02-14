اشتباكات في كابول.. طالبان تتحدث عن مواجهات مع داعش

شهدت العاصمة الأفغانية كابول، الاثنين، سماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، فيما تحدثت حركة طالبان عن مواجهات مع تنظيم داعش خلال مداهمة أحد مخابئ التنظيم.

وقالت وكالة أنباء “آماج نيو” الأفغانية، إن عدة انفجارات وإطلاق نار تعرض لها الحي الثامن بالعاصمة الأفغانية كابول مساء يوم الاثنين.

فيما نقل موقع صحيفة “هشت صبح” الأفغانية المستقلة عن مصادر أمنية قولها “إن هذا الصراع اندلع بين عائلة مرتبطة بداعش وجماعة طالبان”، مضيفة أن “ما لا يقل عن 10 انفجارات وقعت حتى الآن في هذه المنطقة”.

وأوضحت المصادر أن “الصراع بين طالبان ومسلحين مجهولين على الطريق الثاني لكارت نو، بالمنطقة الأمنية الثامنة بمدينة كابول، استمر عدة ساعات”.

ادامه درگیری در کارته نو شهر کابل؛

افراد طالبان مدعی اند که بر یک مخفی‌گاه داعش حمله کرده‌اند.

از حدود یک‌ساعت به اینسو در محله مسکونی در جاده دوم کارته نو درگیری سنگین جریان دارد.#Taliban#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/HrAvIHNTD6 — Mukhtar wafayee مختار وفایی (@Mukhtarwafayee) February 13, 2023

وتابعت المصادر أن “طالبان ومسلحين مجهولين استولوا على معقل في منازل سكنية وتم تكثيف الإجراءات الأمنية حول موقع الحادث”.

وبحسب تقارير غير مؤكدة، استسلمت حتى الآن خمس نساء وتسعة أطفال، قيل إنهم على صلة بداعش، لطالبان.

ولا توجد معلومات عن ضحايا هذه الاشتباكات، بحسب تقرير الصحيفة.

وأكد مسؤولون أمنيون في طالبان وقوع الاشتباكات في مدينة كابول لكنهم لم يعطوا مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن تحركات تنظيم داعش ولاية خراسان في مدينة كابول قد تزايدت في الآونة الأخيرة.

من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان إن الهجوم على مخبأ لتنظيم داعش في كارت نو له علاقة بالهجوم.

وأشار مجاهد مساء الاثنين عبر تغريدة نشرها على تويتر، إلى مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش، مضيفاً “أن هناك أجانب موجودين أيضًا بين داعش”.