اشتباكات في مركز للمهاجرين في قبرص

أفادت الشرطة بأن اشتباكات اندلعت ونيرانًا أُضرمت في مركز استقبال مكتظ بالمهاجرين في قبرص.

وارتفعت سحب كثيفة من الدخان فوق أجزاء من مركز استقبال بورناراس على بعد نحو 22 كيلومترا غربي العاصمة نيقوسيا.

وقال شهود لرويترز إنهم رأوا أشخاصًا من المركز يفرّون ويسيرون على طريق رئيسي قريب ومعهم أمتعتهم. وأشارت الشرطة الى أنّ الأفراد غادروا المركز، وهو ليس منشأة مغلقة، حين اندلعت الحرائق.

الشرطة لفتت الى أن الاشتباكات اندلعت على ما يبدو بين مجموعتين في المركز، ذاكرةً أنّ رجال الإطفاء أخمدوا النيران، لكنّ اشتباكات متفرقة استمرت لبعض الوقت.

وقال متحدث باسم الشرطة “احترق عدد من الخيام .. الوضع هدأ الآن”.

ويستضيف مركز بورناراس مهاجرين بما يفوق طاقته الاستيعابية البالغة ألف شخص، في الوقت الذي تجد فيه قبرص صعوبة في التعامل مع تدفق طالبي اللجوء من سوريا ودول أفريقية.

ويسافر الكثيرون إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة، الذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا لقبرص المنقسمة عرقيا، عبر منطقة عازلة تفصله عن الجزء الذي يسيطر عليه القبارصة الأتراك.

هذا وقالت السلطات في نيقوسيا الأسبوع الماضي إن 17 ألف شخص دخلوا أراضيها هذا العام وحده عبر طرق غير معتادة. وبلغ العدد 12285 في عام 2021 بأكمله.