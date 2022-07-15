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اشتباكات قبلية تودي بحياة 14 شخصا في السودان

منذ 40 دقيقة
Gettyimages

Gettyimages

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قُتل 14 شخصا على الأقل وجرح العشرات، في اشتباكات قبلية الجمعة الواقع في 15 تموز، بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، حسب وكالة “فرانس برس” نقلا عن سكان ومسؤولين محليين.

وقال أحد سكان منطقة قيسان بالولاية والتي شهدت الاشتباكات، الجمعة “تجددت الاشتباكات بين قبيلتي البرتي والهوسا.. وقتل 14 شخصا من الطرفين في قتال استخدمت فيه الأسلحة النارية”.

وأضاف رافضا كشف اسمه “إن الاشتباكات كانت نشبت بين القبيلتين قبل أربعة أيام”.

وصرح مسؤول طبي بمستشفى الدمازين بالولاية السودانية لفرانس برس “وصل إلى المستشفى اليوم أكثر من 40 جريحا بعد أن امتدت المواجهات إلي منطقة ود الماحي”.

ووجه المسؤول نداء للتبرع بالدم نتيجة النقص الذي يعانيه مستشفى الدمازين.

وقال قيادي من قبائل الهوسا “طالبنا بأن تكون لنا إدارة أهلية ورفضت قبائل البرتي ذلك وتحرشوا بنا”.

من جهته، رد قيادي من البرتي قائلا إن “الإدارة الأهلية تعطى لصاحب الأرض وهذه أرضنا.. كيف إذن نعطي الإدارة للهوسا”.

وقيسان منطقة حدودية للسودان مع إثيوبيا وتبعد حوالي ألف كلم جنوب شرق الخرطوم.

وكان النزاع الاهلي تجدد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011 وتضرر بسببه نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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