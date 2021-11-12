اشتباكات ليلية جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين يمينيين في القدس

للمرة الثالثة خلال الأسبوع الأخير، شهدت مدينة القدس الليلة الماضية أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وحشود من المتظاهرين اليمينيين المؤيدين للاستيطان.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت في ساعات متأخرة من يوم أمس الخميس ستة أشخاص بتهمة “تعكير صفو السلام” من خلال رشق عناصر الأمن بالحجارة والبيض.

واندلعت اشتباكات الليلة الماضية عندما حاولت الشرطة تفريق المحتجين الذين تمكنوا لفترة وجيزة من إغلاق المدخل الرئيسي للمدينة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر استخدام الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وتنظم هذه المظاهرات على خلفية قضية مقتل مستوطن قاصر في سن 16 عاما في 21 ديسمبر العام الماضي، جراء حادث مروري لدى محاولته الهروب من الشرطة في الضفة الغربية بعد أن رشق مواطنين فلسطينيين بالحجارة.