اشتباكات متواصلة بمخيم نور شمس والاحتلال يقر بإصابة 9 جنود

دخان يتصاعد من أحد المنازل خلال هجوم جيش الاحتلال على مخيم نور شمس (الأناضول)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 من جنوده منذ بداية العملية العسكرية التي ينفذها في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، وقال إنه قتل 10 مسلحين فلسطينيين، بالمقابل قالت كتائب المقاومة إن مقاتليها ما زالوا يشتبكون مع قوات الاحتلال في المخيم.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 9 من الجنود أصيبوا بجروح متوسطة أو طفيفة منذ بداية العملية المستمرة منذ نحو 40 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة أنه تم تبليغ الطواقم الطبية بوجود عدد من الشهداء والجرحى داخل المخيم، لكن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق باستشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال هجومها على مخيم نور شمس.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 11 إصابة الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، منها 7 إصابات بالرصاص الحي، و4 جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

حظر تجوال:

وفرضت قوات الاحتلال حظر تجوال وتحاصر المخيم بشكل كامل وتمنع الطواقم الطبية والصحفية من الدخول إليه، وتطلق الرصاص باتجاه كل من يحاول الاقتراب.

وقد أخفقت كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وطبية للسماح بدخول طواقم الهلال الأحمر لتسلم جثامين الشهداء وإجلاء الجرحى من المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال العملية العسكرية المستمرة لليوم الثالث على التوالي في مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين بآليات عسكرية إلى أماكن احتجاز للتحقيق معهم، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب والاعتداء خلال اعتقالهم.

كمائن وعبوات

وقد أعلنت كل من كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيانات منفصلة أنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال داخل المخيم.

وقالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، اليوم، إنها تواصل التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأضافت أن مقاتليها يواصلون نصب كمائن لقوات الاحتلال وتحقيق إصابات.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات جديدة نحو المخيم، كما استهدف أحد المنازل بالقذائف وأجلى عددا من النساء والأطفال من حارة الدمج.

مشاهد توثق الوضع في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/TQiUNgNc82 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 20, 2024

إحصائية للمعتقلين

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو 8 آلاف و340 معتقلا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد اعتقال 30 فلسطينيا أمس الجمعة واليوم السبت.

وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات الأخيرة تركزت في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، الذي يتعرض لعدوان شامل وفقا لبيان النادي.

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