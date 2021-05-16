اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمالي القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام، بوقوع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة، في ظل قصف صاروخي متبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر إسرائيلية أن مسلحين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا، والذي يعد أكبر الحواجز والمعابر التي تفصل القدس عن الضفة الغربية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاشتباكات المسلحة.

واقتحم مستوطنين إسرائيليين قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس، وهاجموا عددا من منازل الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في قرية العيسوية الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الأقصى، وأظهر مقطع فيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون اقتحام المنزل والصعود إلى السطح، فيما يحاول صاحب المنزل التصدي لهم وسط خوف طفلته التي كان يحملها بيده، في انتهاك لحرمة البيت وأصحابه.

وقد تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية منذ 13 أبريل/نيسان الماضي جراء اعتداءات وحشية ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وخرجت مسيرات أمس السبت في مناطق عدة بالضفة الغربية، بينها نابلس وقلقيلية وطولكرم وطوباس (شمال)، ورام الله والقدس وبيت لحم (وسط)، والخليل (جنوب)، وذلك وسط حالة من الغليان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس والمسجد الأقصى.