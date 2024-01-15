اشتباكات مسلحة وإصابات.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وإسرائيل؟

قال الجيش الإسرائيلي (الاثنين 15-1-2024) إن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.

وقال الجيش إن “حوالي 20 مشتبها بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل”.

وأضاف أن “الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات”.

كما تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.

ونقلت حسابات فلسطينية على منصة “إكس” (تويتر سابقا) عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.

من جهتها، قالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر أمني، الاثنين أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأضافت أن اشتباكات وقعت أثناء إحباط محاولة التهريب، وأن القوات المصرية ألقت القبض على ستة من المهربين جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.