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اشتباكات واعتقالات بجنين والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات عدة في الضفة

منذ ساعتين
جيش الإحتلال في الضفة الغربية

جيش الإحتلال في الضفة الغربية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة من حاجزي الجلمة وسالم، مما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.

كما اقتحم جيش الاحتلال عدة مدن وبلدات في الضفة، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين.

ووفقا لشهود عيان فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس وبيت لحم، وبلدتي بيت أُمّر شمال الخليل وعين يبرود شرق رام الله، بالإضافة إلى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة يطا جنوب الخليل ومدينة أريحا من مدخلها الجنوبي وسيّرت دورياتها في عدة أحياء بالمدينة.

ودفع الاحتلال بقوات إضافية باتجاه مخيم عقبة جبر ومخيم عين السلطان في أريحا.

كما دارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت مسيّرة للاستطلاع والمراقبة في سماء المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية قيام مكبرات الصوت في مساجد مخيم عين السلطان بدعوة الأهالي للتصدي لاقتحام الاحتلال المستمر للمخيم.

دهم وحصار

وفي جنين، أظهرت مقاطع فيديو إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فجرا في سماء المخيم.

وأفاد شهود عيان أن أكثر من 18 آلية عسكرية توجد في جنين وتنتشر بأحياء عدة وتحاصر المخيم من جهة دوار الحصان وحي الغبز.

استهداف بطولكرم

من ناحية أخرى، قالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن “مقاتليها تمكنوا من تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت متواجدة على بوابة الكرك في دير الغصون شمال طولكرم”، وأكدت إصابتهم بشكل مباشر.

ويأتي هذا التصعيد المتواصل في الضفة بالتوازي مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة لليوم الـ78 على التولي، وفي ظل تضييق أمني واقتحامات متكررة لمدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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