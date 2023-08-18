اشتباك بالأيدي وإصابة عناصر من قوات الأمم المتحدة بالمنطقة العازلة في قبرص

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن شجارا اندلع بين قوات تابعة لها وقوات أمن من القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص المنقسمة عرقيا الجمعة بسبب أعمال إنشاء غير مصرح بها في منطقة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأظهرت لقطات للواقعة أفرادا يرتدون الزي الخاص بالقوات الأمنية والعسكرية للقبارصة الأتراك وهم يتعاملون بخشونة مع عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما ظهرت في اللقطات جرافات تقوم بتحريك شاحنات تابعة للأمم المتحدة وكتل إسمنتية وأسلاك شائكة في المنطقة العازلة التي تقسم الجزيرة والتي تديرها الأمم المتحدة.