اشتعال حرائق غابات في أستراليا وسط موجة حارة

اتسع نطاق حريق غابات في ولاية فيكتوريا الأسترالية إلى أكثر من ثلاثة أمثال بين الليلة الماضية وحثت السلطات السكان في منطقة نائية بولاية تسمانيا على الإخلاء بعدما أججت موجة حارة ربيعة الحرائق المشتعلة في جنوب شرق البلاد.

ووفقا لسلطات الإطفاء بولاية فيكتوريا، والتي نشرت حوالي 650 رجل إطفاء، فقد اشتعلت النيران في حوالي 17 ألف هكتار (66 ميلا مربعا) اليوم الثلاثاء في الجزء الشرقي من منطقة جيبسلاند بولاية فكتوريا بعدما ساهمت الرياح القوية في انتشار النيران أثناء الليل.

وقال جيسون هيرفنان كبير المسؤولين في هيئة مكافحة الحرائق الريفية بولاية فيكتوريا ” لقد أرسلنا فرق تدخل في الساعات الأولى من صباح اليوم”.

وأضاف “أنه حريق كبير جدا ينتشر عبر منطقة كبيرة… أنه صعب للغاية فهو يشتعل في ممتلكات خاصة وأيضا في بعض مزارع الصنوبر”.

وعبر مضيق باس في ولاية تسمانيا، طلبت السلطات من السكان على الجانب الشمالي من جزيرة فليندرز إخلاء المنطقة بسبب حرائق غابات خارجة عن السيطرة.

وتؤجج رياح جافة وحارة النيران عبر الجنوب الشرقي لأستراليا في وقت تشهد فيه البلاد ربيعا حارا غير معتاد.