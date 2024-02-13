اشتهر بشخصية "الجنرال موشي".. بغارة إسرائيلية ارتقاء الفنان "علاء قدوحة"

استشهد اليوم الثلاثاء، الفنان الفلسطيني، “علاء قدوحة” بغارة استهدفت منزله في غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن الفنان والإعلامي “علاء قدوحة” قتل في قصف إسرائيلي إلى جانب عدد من أفراد عائلته في منزلهم الواقع في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

ويعد الفنان قدوحة من بين أشهر الفنانين على منصة “تيك توك”، وكان يظهر في مشاهد عدة على أنه “ضابط إسرائيلي”، وله عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية، وهو معروف بتأديته لشخصية “الجنرال موشي” الإسرائيلي.

من جهتها، أفادت كالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بمقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل عائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء.

وجذبت شخصية “الجنرال موشي” المشاهدين في العالم العربي، بعد أن نشر القتيل في وقت سابق فيديو قصيراً على موقع التواصل “تيك توك”، علَّق فيه على مشهد غراب يُسقط علم إسرائيل.

وفي تقرير لوكالة رويترز قالت فيه: “إن معظم التعليقات على فيديو الغراب تشير إلى أن أصحابها يعتقدون بالفعل أنه “جنرال إسرائيلي”. وأضافت أن فريق تقص قام بتتبع الفيديو، وتبين أنه فيديو حقيقي، لكنه ساخر، فالرجل الموجود في الفيديو هو الفنان الفلسطيني علاء قدوحة.