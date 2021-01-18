الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اشتية: سنطلب من إسرائيل السماح بمشاركة أهالي القدس في الانتخابات

18 - يناير - 2021
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

A A A
طباعة المقال

ستتقدم الحكومة بطلب إلى إسرائيل من اجل السماح بمشاركة أهالي القدس في الانتخابات المقبلة ، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الإثنين.

وأضاف اشتيه أن ”الحكومة جاهزة لوضع كل ما هو ممكن لإنجاح الانتخابات، من أجل إنهاء الانقسام وإعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية“.

وأعرب اشتية في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت في رام الله، عن أمله بأن يتكلل الحوار الفلسطيني في الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة بالنجاح.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: ”سنطالب إسرائيل بشكل رسمي أن تلتزم بالاتفاقيات بتمكين مشاركة أهلنا في القدس في الانتخابات ترشيحا وانتخابا“.

وفي سياق متصل قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن ”هناك ترتيبات لإجراء لقاءات مع الفصائل في قطاع غزة خلال الأسبوع القادم“.

وأوضحت لجنة الانتخابات أن هناك اجتماعا سيعقد مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بمشاركة غزة عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن اللجنة أجرت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع الفصائل الفلسطينية لوضعها في صورة التطورات بشأن الانتخابات.

وأوضح كحيل، أن اللجنة عرضت على الفصائل الجداول الزمنية، مبينا أنهم طلبوا منهم الدفع باتجاه توفير بيئة انتخابية آمنة وسهلة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما لإجراء الانتخابات في مايو/ أيار المقبل، وستليها الانتخابات الرئاسية بعد شهرين من الانتخابات التشريعية.

    المزيد من أخبار العالم

    سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)
    صادرات الحبوب الأوكرانية في طريق العودة إلى مستويات ما قبل الغزو
    جندي يحمل علم أوكرانيا
    وسط مخاوف من هجمات روسية.. أوكرانيا تستعد للاحتفال بيوم الاستقلال
    دخان يتصاعدمن مستودع زخيرة روسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
    اندلاع حريق في مستودع ذخيرة روسي قرب أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال