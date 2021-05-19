اشتية: نشكر السيسي على مبادرته لإعادة إعمار غزة

تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء، بالشكر والتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمبادرته الهامة التي أعلن عنها لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، عبر مشاريع تنفذها الشركات المصرية بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين.

وثمن اشتية، خلال لقائه وفدا رسميا مصريا في مكتبه بمدينة رام الله، هذا الموقف الوطني المصري، ودور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته على كافة الأصعدة، إضافة إلى جهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واطلع رئيس الوزراء، من خلال الوفد، على الجهود والاتصالات المبذولة من الجانب المصري، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى تهدئة.

وجدد اشتية مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي مستند للشرعية والقانون الدوليين ينهي الاحتلال.