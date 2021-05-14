اشتية يطالب بتحرك أممي عاجل لوقف عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الجمعة، على أنه “سيتم رفع الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي حذرت مديرتها العامة فاتو بنسودا قبل أيام إسرائيل من مغبة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس “.

وطالب اشتية، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس فورا.

وأدان اشتيه، في بيان، المجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قضت عائلات بأكملها تحت أنقاض منازلها التي دمرت بنيران أكثر من 160 طائرة حربية إسرائيلية صبت حممها على بيوت الصفيح في المناطق الحدودية، ودمرت العديد من العمارات السكنية وسط قطاع غزة الذي يئن منذ أيام تحت وطأة القصف الجوي والبري والبحري الشديد لليوم الخامس، حيث تجاوز عدد الشهداء حتى الآن 130شهيدا ومئات الجرحى.

وجدد اشتية إدانته لعمليات القتل الدموية التي تقترفها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بعضهم قضى برصاص المستوطنين المدعومين من قبل تلك القوات، وكذلك الاعتداءات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون المدعومون من قوات الاحتلال ضد أهلنا في أراضي عام 48 والتي كشفت حجم التواطؤ بين قوات الاحتلال وغلاة المتطرفين الذين باتوا ذراعا لإرهاب الدولة المنظم.

وأكد اشتية حق الشعب الفلسطيني المشروع بالنضال دفاعا عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض للانتهاكات ومحاولات السيطرة عليها لتهويدها، داعيا الرباعية الدولية إلى فتح مسار سياسي جدي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.