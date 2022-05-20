اصابات بحوادث طعن في جنوب النرويج!

قالت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات طعن عشوائية في نوميدال بجنوب شرق البلاد.

وأضافت الشرطة أن أحد المصابين في حالة حرجة وأن الحادث لا يزال مستمرا.

وقال مسؤولون إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم في وقت لاحق.

وذكر متحدث باسم الشرطة لرويترز: “يمكنني أن أؤكد أن الجاني تحت السيطرة”.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام النرويجية عن شهود عيان، تم إرسال العديد من دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، بالإضافة إلى ثلاث مروحيات طبية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في وادٍ يسمى نوميدال في قرية نور، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتقع هذه المنطقة في شمال كونغسبرغ، حيث قتل خمسة أشخاص في هجوم بالقوس والسكين في أكتوبر الماضي، حيث ارتكب الهجوم دنماركي يعاني من اضطرابات نفسية، بحسب خبراء، وتتم محاكمته منذ الخميس في النرويج.