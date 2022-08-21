الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جدري القرود تظهر في دولة جديدة.. والمريض حالته "حرجة"

منذ 42 ثانية
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2022 7:44 صباحًا
رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم

رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم

A A A
طباعة المقال

لاتزال ازمة جدري القرود تلاحق الدول، هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل أول حالة من مرض جدري القردة في البلاد السبت بعد تأكيد إصابة سائح ايطالي حالته “حرجة”.

وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام “بحالة حرجة وحياته في خطر”.

وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى “لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأشارت الوزارة الى أن السائح أقام في منزل مستأجر و”زار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد”، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى.

وأكدت الوزارة أنها ستفرض إجراءات للتعامل مع مرض جدري القردة.

وطلبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، مساعدة من الناس لاقتراح أسماء جديدة لمرض جدري القردة، لتخفيف الوصمة التي تترافق مع الاسم الحالي للمرض السريع الانتشار.

وأعربت المنظمة الأممية منذ أسابيع عن قلقها حيال اسم المرض الذي ظهر على الساحة العالمية في مايو الفائت.

ويحذّر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكّل وصمة، من جهة، لحيوانات القرود التي تلعب دورا صغيرا في انتشاره، ولقارة إفريقيا من جهة أخرى، التي غالبا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي يعلق أوامر اعتقال متمردي جيش التحرير الوطني
العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي: ما يحدد علاقتنا مع دول العالم هو ملف السيادة على "الصحراء"
عناصر من الجيش الألباني
السلطات الألبانية تعتقل روسيّين وأوكرانياً حاولوا دخول مصنع حربي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!