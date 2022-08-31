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اصابة رئيس الوزراء الماليزي السابق بكوفيد-19

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2022 8:36 صباحًا
مهاتير محمد

مهاتير محمد

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قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنه نُقل إلى مستشفى لمتابعة حالته.

وذكر المكتب في بيان أن مهاتير (97 عاما) “، نقل إلى المعهد الوطني للقلب ليخضع للملاحظة خلال الأيام القليلة المقبلة كما نصح الفريق الطبي”.

ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل بخصوص أعراضه أو حالته، هذا وعانى الرجل التسعيني، الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من عقدين، تاريخا من مشاكل القلب، فقد أصيب بنوبات قلبية وخضع لعمليات جراحية.

وتلقى مهاتير ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر تشرين الثاني 2021 وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها هو ومسؤولون بالحكومة في وقت سابق.

وخضع مهاتير لإجراء طبي اختياري في يناير كانون الثاني، ثم دخل المستشفى مجددا في وقت لاحق من الشهر للعلاج.

ولم يذكر مهاتير ولا المعهد الوطني للقلب آنذاك الإجراء الذي خضع له رئيس الوزراء السابق، واكتفيا بقول إنه أدخل إلى وحدة العناية القلبية في المستشفى.

شغل مهاتير منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما حتى عام 2003، وعاد لرئاسة الوزراء في عمر 92 عاما بعد أن قاد تحالف المعارضة إلى فوز تاريخي في عام 2018، إذ هزم الحزب الذي كان يتزعمه يوما، لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.

    المصدر :
  • رويترز

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