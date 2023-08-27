اصابة 23 من مشاة البحرية الأمريكية بحادث مأساوي في أستراليا

قال مسؤولون إن 23 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا خلال تدريبات عسكرية في شمال أستراليا الأحد جراء حادث تحطم طائرة هليكوبتر وصفه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأنه “مأساوي”.

وقال مفوض شرطة الإقليم الشمالي في أستراليا مايكل ميرفي إنه تم نقل خمسة من مشاة البحرية إلى داروين عاصمة الإقليم وإن الجهود جارية لنقل جميع المصابين إليها بعد تحطم طائرتهم من طراز أوسبري في جزيرة تيوي النائية بعد الساعة التاسعة صباحا.

وأشار ميرفي خلال مؤتمر صحفي في داروين “نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم سالمين إلى داروين لتلقي العلاج”، مضيفا أن قوات الدفاع الأسترالية ومشاة البحرية الأمريكية تشاركان في هذه الجهود.

DEVELOPING! A U.S. Military V-22 Osprey helicopter carrying nearly 20 marines crashing off the coast of Australia. pic.twitter.com/lAGXGCBeUT — Anny (@anny25717503) August 27, 2023

وقالت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي ناتاشا فايلز إن أحد أفراد مشاة البحرية يخضع لعملية جراحية في مستشفى رويال داروين وإن أربعة آخرين في المستشفى.

وأضافت فايلز خلال مؤتمر صحفي “يصل آخرون بينما نتحدث… بعض الأشخاص إصاباتهم حرجة”.

وقال ألبانيزي إن الحادث الذي وقع خلال تدريبات “السباق الضاري 2023” لا صلة له بأفراد من القوات الأسترالية.

وتابع رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا سلفا قبل تحطم الطائرة “تركيز الحكومة ووزارة الدفاع ينصب إلى حد كبير على مواجهة تداعيات الحادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب”.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الوزارة كانت على علم بالتقارير الإعلامية بشأن الحادث “لكن ليس هناك ما يمكننا إضافته حتى الآن”.

وكثفت الولايات المتحدة وأستراليا، وهي واحدة من أهم حلفائها في منطقة المحيط الهادي، التعاون العسكري في السنوات الأخيرة في مواجهة الصين التي يتزايد استعراضها للقوة.

وقُتل أربعة من الجنود الأستراليين الشهر الماضي خلال تدريبات ثنائية كبيرة عندما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقلهم في المحيط قبالة ساحل كوينزلاند.