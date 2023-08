اصابة 23 من مشاة البحرية الأمريكية بحادث مأساوي في أستراليا

قال مسؤولون إن 23 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا خلال تدريبات عسكرية في شمال أستراليا الأحد جراء حادث تحطم طائرة هليكوبتر وصفه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأنه “مأساوي”.

وقال مفوض شرطة الإقليم الشمالي في أستراليا مايكل ميرفي إنه تم نقل خمسة من مشاة البحرية إلى داروين عاصمة الإقليم وإن الجهود جارية لنقل جميع المصابين إليها بعد تحطم طائرتهم من طراز أوسبري في جزيرة تيوي النائية بعد الساعة التاسعة صباحا.

وأشار ميرفي خلال مؤتمر صحفي في داروين “نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم سالمين إلى داروين لتلقي العلاج”، مضيفا أن قوات الدفاع الأسترالية ومشاة البحرية الأمريكية تشاركان في هذه الجهود.

DEVELOPING! A U.S. Military V-22 Osprey helicopter carrying nearly 20 marines crashing off the coast of Australia. pic.twitter.com/lAGXGCBeUT

