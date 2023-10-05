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اصطدام سفينة شحن تركية بلغم في البحر الأسود

منذ 34 دقيقة
سفينة شحن تركية- أرشيفية

سفينة شحن تركية- أرشيفية

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أعلنت مصادر بحرية وأمنية عن اصطدام سفينة شحن عامة ترفع العلم التركي بلغم اليوم الخميس في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا وتعرضت لأضرار طفيفة لكن الطاقم بخير.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري نقلا عن معلومات تلقتها إن السفينة اصطدمت بلغم بحري على بعد 11 ميلا بحريا شمالي سولينا في رومانيا، بالقرب من مدخل قناة سولينا.

وأضافت في مذكرة “ورد أن السفينة تعرضت لانفجار في نحو الساعة 0920 بتوقيت جرينتش. توقفت السفينة لفترة قصيرة لتقييم الأضرار”.

وأردفت “استأنفت السفينة الإبحار في الساعة 1210″، مضيفة أنه لم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وهذه واحدة من أولى الحوادث منذ بضعة أشهر تصطدم فيها سفينة بلغم بحري. وتصنف شركات التأمين منطقة البحر الأسود منطقة عالية الخطورة، ولا تزال الألغام العائمة تشكل خطرا.

وأكد مصدر بالحكومة الأوكرانية أن سفينة اصطدمت بلغم، مضيفا أنه “من المحتمل أن يكون لغما من الحرب العالمية الثانية، أو الألغام التي تُركت هناك العام الماضي”، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وانسحبت روسيا في يوليو تموز من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة يسمح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر ممر آمن.

ومنذ ذلك الحين، أنشأت أوكرانيا “ممرا إنسانيا” مؤقتا لسفن الشحن، وغادرت عدة سفن الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ أغسطس آب.

وقالت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء نقلا عن معلومات مخابرات إن روسيا قد تستخدم ألغاما بحرية لاستهداف الباخرة المدنية في البحر الأسود، بما في ذلك زرعها على مقربة من الموانئ الأوكرانية.

وقالت أمبري اليوم الخميس إن الحادث وقع في اليوم نفسه الذي أبلغت فيه الشركة عملاءها باحتمال نشر البحرية الروسية ألغاما بحرية إضافية لإحباط صادرات الحبوب الأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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