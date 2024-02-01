اضطرابات البحر الأحمر تلحق أضرارا بالصناعة في بريطانيا في أوائل 2024

أظهر مسح (الخميس 1-2-2024) أن الصناعات التحويلية في بريطانيا بدأت عام 2024 بأداء ضعيف مسجلة انكماشا للشهر الثامن عشر على التوالي ويعزى ذلك إلى انخفاض الطلبيات وتأخير عمليات التسليم بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لستاندرد اند بورز جلوبال لقطاع الصناعات التحويلية من 46.2 في ديسمبر كانون الأول إلى 47.0 نقطة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى في شهرين لكنه أقل من المستوى الأولي السابق البالغ 47.3 نقطة والذي كان الأعلى منذ أبريل نيسان 2023.

وتعني القراءة الأقل من مستوى الخمسين تراجعا في النشاط.

ويتوقع الاقتصاديون حتى الآن أن يكون للصراع في منطقة الشرق الأوسط تأثير ضئيل نسبيا على اقتصاد بريطانيا. ومن المقرر أن ينشر بنك إنجلترا، الذي يراقب الوضع، توقعاته الفصلية الجديدة لمعدل التضخم بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش إلى جانب قراره الأحدث بشأن سعر الفائدة.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أيضا أن يكون تضخم أسعار المستهلكين، الذي بلغ أربعة بالمئة في ديسمبر كانون الثاني، دون هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة بحلول أبريل نيسان أو مايو أيار.