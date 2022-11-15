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اضطراب كبير في خدمة الإنترنت بعد الهجمات الصاروخية الروسية

منذ 43 دقيقة
شاب يركض بجانب موقع الهجمات على كييف (رويترز) -ارشيفية

شاب يركض بجانب موقع الهجمات على كييف (رويترز) -ارشيفية

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دوت صفارات الإنذار في مختلف المناطق الأوكرانية الثلاثاء، حيث تعرضت منطقتي لفيف وخاركيف لهجمات روسية صاروخية، حيث تعالت الدعوات للسكان من أجل البقاء في الملاجئ.

من جانبه، أفاد مرصد “نتبلوكس” لمراقبة انقطاعات الإنترنت في العالم، عن اضطراب كبير في خدمة الإنترنت في البلاد بعد الهجمات الصاروخية الروسية.

وكانت السلطات الأوكرانية اتهمت بوقت سابق، الثلاثاء 15\11\2022، روسيا باستمرارها في سياسة التدمير والقتل.

فيما أكدت موسكو أن كييف هي التي تطيل أمد الحرب، بفرضها شروطاً تعجيزية مقابل استئناف المفاوضات مع الروس.

يذكر أن تلك الضربات الصاروخية الروسية أتت اليوم الثلاثاء 15\11\2022، فيما يستمر القتال شرقاً بين القوات الروسية والأوكرانية، كما أتت بعد أيام على الانسحاب من خيرسون جنوباً في ضربة مؤلمة للقوات الروسية، لاسيما أن تلك المدينة كانت أول منطقة أوكرانية كبرى تقع في يد الروس.

إلا أنه رغم التقدم الأوكراني جنوباً، فالعديد من المراقبين لا يرون أن التقدم بعد ذلك سيكون سهلاً بالنسبة لكييف، معتبرين أن الوضع الراهن أو المراوحة على الجبهات قد تستمر أشهراً.

    المصدر :
  • رويترز

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