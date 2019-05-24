اضطهادات المسيحيين تتضاعف في إيران

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كشف تقرير صادر عن اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، عن ارتفاع كبير في عمليات الاعتقال ضد الأقليات الدينية في إيران التي لا تتفق مع نظامها الشيعي.

وجاء في تقرير اللجنة السنوي لعام 2019، أن “المسيحيين تعرضوا لعمليات اعتقال زادت بنسبة 10 أضعاف خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 في إيران، ومن بين الموقوفين 100 مسيحي احتُجزوا لأنهم استضافوا في منازلهم تجمعات بمناسبة عيد الميلاد المجيد”.

ووثق أيضًا، أن “قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على 300 صوفي خلال تظاهرات شهر شباط في طهران، وقد تم إعدام أحد المتظاهرين على الفور”. وخلص التقرير إلى أنه خلال العام 2018 “كثفت الحكومة الإيرانية من استهدافها المنهجي للمسلمين وخصوصاً المسلمين السنة والصوفيين والبهائيين والمسيحيين”.

ولفت إلى أن “الأقليات الدينية في إيران تعاني في ظل نظام الملالي خلال السنوات الـ 40 الماضية”.

المصدر سكاي نيوز عربية