اطباء بايدن: بصحة جيدة ويتمتع باللياقة اللازمة للعمل

أعلن الأطباء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاما) بصحة جيدة ويتمتع باللياقة اللازمة للعمل، وذلك بعد فحص طبي تضمن إعلان عدم معاناته من أعراض طويلة الأمد لكوفيد-19 الذي أصيب به العام الماضي.

وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور في ملخص للفحص الطبي “الرئيس لا يزال لائقا للعمل، ويضطلع بمسؤولياته بالكامل دون أي استثناءات أو تسهيلات”.

وحظي الفحص الطبي بمتابعة كبيرة إذ جاء بينما يستعد بايدن للترشح المتوقع لولاية ثانية في عام 2024، وأفاد ملخص الفحص أن بايدن ليس لديه أي أعراض طويلة الأمد لكوفيد، وأن مشيته المتيبسة لم تصبح أسوأ منذ فحصه الأخير في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وذكر بايدن أن فحصه سار بشكل جيد، وقال لشبكة إن.بي.سي نيوز “سار كل شيء على ما يرام… الحمد لله على الهبات الصغيرة”.

كانت جلسة بايدن مع الأطباء التي استمرت ثلاث ساعات في مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند، هي ثاني فحص شامل له منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني 2021.

وقال ملخص الفحص إن بايدن يتناول دواء كريستور ليحافظ على مستويات الكوليسترول منخفضة، ومضادا للتخثر للتعامل مع الرجفان الأذيني الذي لا يزال بدون أعراض، وعلاجا للحساسية الموسمية وارتجاع المرئ.

وقال أوكونور إن تصلب ظهر بايدن ناتج عن التهاب مفاصل العمود الفقري.

وقال “مشية الرئيس ما زالت متصلبة لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي”.