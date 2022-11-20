الأحد 26 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اطلاق نار على ملهى ليلي في ولاية كولورادو الأمريكية

منذ ساعة واحدة
اطلاق نار

اطلاق نار

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة في مدينة كولورادو سبرينجس الأحد 20\11\2022، مقتل خمسة وإصابة 18 في إطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين بالمدينة الواقعة في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت الليفتنانت باميلا كاسترو من شرطة كولورادو سبرينجس في مؤتمر صحفي، إنه تم احتجاز مشتبه به مع خضوعه للعلاج من إصابات بعد الهجوم على الملهى المعروف باسم كلوب كيو.

وأضافت أن الشرطة تلقت البلاغ الأولي عبر الهاتف قبل منتصف ليل الأحد 20\11\2022 مباشرة بشأن إطلاق النار.

ويصنف كلوب كيو نفسه على غوغل بأنه “ملهى ليلي للمثليين مخصص للبالغين يقيم أمسيات خاصة مثل الكاريوكي وعروض السحب والدي جيه”.

وفي صفحته على فيسبوك، قال الملهى في بيان إنه “حزين بسبب الهجوم الأحمق على مجتمعنا… نشكر ردود الفعل السريعة من العملاء الأبطال الذين سيطروا على المسلح وأنهوا هجوم الكراهية هذا”.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن الدافع وراء الهجوم.

وأظهرت صور بعد إطلاق النار سيارات الأمن والطوارئ متوقفة في شارع بالقرب من المكان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجوم روسي عنيف في دونيستك شرق أوكرانيا
اميركا
الولايات المتحدة تعمل على بناء نظام دفاعي متكامل في الشرق الاوسط
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
جورجيفا: الحواجز التجارية قد تكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مونديال قطر 2022
بالفيديو.. فيفا تطرح أغنية المونديال 2022 "Tukoh Taka"
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!
رونالدو وميسي
سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت