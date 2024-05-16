الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتبرته شخص غير مرغوب.. موسكو تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية وتُهدد

منذ 38 دقيقة
السفارة الأمريكية في موسكو

السفارة الأمريكية في موسكو

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى موسكو، أندريان كوغخيل، معتبرة إياه “شخص غير مرغوب فيه”، وطالبته بمغادرة روسيا خلال أسبوع، مع التهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقالت الوزارة في بيان: “تم في 16 مايو استدعاء ممثل السفارة البريطانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له بسبب القرار غير الودي الذي لا أساس له والذي اتخذته السلطات البريطانية في 8 مايو بحق الملحق العسكري في السفارة الروسية في لندن”.

وشددت الخارجية الروسية على أنها تعتبر هذه الخطوة “عملا ذا دوافع سياسية وله طابع معاد واضح للروس، ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الثنائية”.

وأضافت: “تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني أنه ردا على القرار المذكور للملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو، تم إعلان أندريان كوجيل “شخصا غير مرغوب فيه” ويجب عليه مغادرة أراضي روسيا خلال أسبوع”.

وتابعت: “رد فعلنا على التصرفات غير الودية ضد روسيا من الجانب البريطاني المعلن عنها في 8 مايو لم ينته بهذا الإجراء”.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها: “سيتم إبلاغ المبادرين بالتصعيد بالخطوات الجوابية الإضافية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

علم تركيا
لماذا حكمت تركيا على الزعيم الكردي "صلاح الدين دميرتاش" بالسجن 42 عاماً؟
علم روسيا
روسيا تعتزم زيادة صادرات الألبان إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا
وزارة الخزانة الأمريكية
عقوبات أمريكية جديدة على روسيا وكوريا الشمالية

الأكثر قراءة

الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!
مجلس النواب
هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك