اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تمتد إلى المدارس في الضفة الغربية

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت طلبة واعتدت على طواقمها، بحسب وزارة التربية التعليم الفلسطينية.

وأرسلت الوزارة، عبر منصة “واتساب” مقطعا مصورا، وقالت: “مشهد اقتحام قوات من جيش الاحتلال لحرم ومرافق مدرسة صرة الثانوية للبنين في تربية نابلس”.

وأضافت “تم اعتقال طلبة توجيهي، واعتداء على كوادر المدرسة”.

ويظهر المقطع اعتقال 4 طلبة.

الوزارة وصفت الاقتحام بـ”الانتهاك الخطير والمتواصل بحق المدارس والطلبة والكوادر التعليمية”.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن سبب اقتحام المدرسة ولا مصير الطلبة المعتقلين، ولم تصدر إفادة إسرائيلية في هذا الشأن.

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 519 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و935، وفق معطيات رسمية فلسطينية.