اعتداء الحوثي.. مقتل جندي بحريني رابع "متأثرا بجروحه الخطيرة"

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن جنديا بحرينيا رابعا لقي حتفه اليوم الجمعة “متأثرا بجروحه الخطيرة” التي أُصيب بها جراء هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون يوم الاثنين على قوات التحالف “المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية” قرب حدود المملكة مع اليمن.

ويخوض الحوثيون المتحالفون مع إيران قتالا ضد التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في صراع أودى بحياة مئات الآلاف وجعل 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.

ويشكل الهجوم بالمسيرة تصعيدا كبيرا بعد أكثر من عام من الهدوء النسبي في اليمن في ظل زخم شهدته جهود السلام. وقد يقوض الهجوم المحادثات بين المسؤولين السعوديين والحوثيين الذين عقدوا مؤخرا جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاق محتمل لإنهاء الصراع.