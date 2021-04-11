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اعتداء على مركز ثقافي إسلامي في فرنسا والحكومة تصفه بـ"العمل المقزز"

11 - أبريل - 2021
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

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نددت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، بتشويه جدران مركز ثقافي إسلامي غرب البلاد بشعارات مناهضة للإسلام، وقالت إن الهجوم على المسلمين هو هجوم على الجمهورية.

وكتبت العبارات بالطلاء على جدار مبنى يستخدم كمصلى في مدينة رين مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا، الثلاثاء المقبل.

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان إنه اعتداء مقزز على حرية الاعتقاد الديني، وإن المسلمين يستحقون الحماية ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخرى في فرنسا.

وقال دارمانان بعد زيارته للمكان:“الهجمات على المسلمين هي هجمات على الجمهورية“.

ومن بين العبارات التي كتبت بالطلاء على المبنى:“الكاثوليكية دين الدولة“ و ”لا للأسلمة“.

ووصف المركز الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يعد أحد الكيانات الرئيسة الممثلة للمسلمين في فرنسا، الواقعة بأنها“عدوان لا يحتمل“.

وكتب المركز في تغريدة على تويتر:“مع اقتراب رمضان، وفي ظل تنامي الأفعال المناهضة للمسلمين، يحث المركز الفرنسي للديانة الإسلامية المسلمين في فرنسا على التحلي باليقظة“.

    المصدر :
  • رويترز

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