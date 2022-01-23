اعتداء لمليشيا الحوثي على “أحد المسارحة” بجازان جنوب السعودية

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية).

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية).

وأوضح أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى إصابة مقيم بإصابة طفيفة، وفق تقرير أولي، والعمل جارٍ لتقييم الأضرار بالموقع.

وقد اعترض التحالف مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية ودمرهما، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من المحافظة.

مشيراً إلى أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى إصابة مقيم بإصابة طفيفة، وفق تقرير أولي، والعمل جارٍ لتقييم الأضرار بالموقع.

وأكد التحالف أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي.

صور استهداف الميليشيات الحوثية للمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان

#العربية pic.twitter.com/ZSd1qHd8mx — العربية (@AlArabiya) January 23, 2022