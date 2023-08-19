السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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اعتداء وحشيّ للاحتلال على مسيرة فلسطينيّة.. وإصابة طفل بالرصاص الحيّ

منذ 51 دقيقة
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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أصاب رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلًا فلسطينيًا، مساء أمس الجمعة، في الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن شهود عيان، قولهم إنّ جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاص الحي على الطفل عبد عامر الزغل، 15 عامًا، وأصابه برأسه، قبل أن تعتقله القوات الإسرائيلية وتنقله إلى مستشفى هداسا عين كارم.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال محاولة جيش الاحتلال تفريق مسيرات سلمية ضد الاستيطان في مناطق عدة من الضفة الغربية.

وقعت الإصابات بينما كانت تحاول القوات الإسرائيلية تفريق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأصيب 8 شبان ومتضامن وصحافي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم.

من جانبه، قال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية، مراد شتيوي، لوكالة “سبوتنيك”، إنّ “جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على المشاركين في المسيرة باستخدام كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لوقوع 10 إصابات، إحداها لشاب في بطنه نقل إلى مستشفى “درويش نزال” في قلقيلية لتلقي العلاج، فيما عولجت الحالات الأخرى ميدانيًا”.

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