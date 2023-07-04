اعتراض ثلاث طائرات مسيرة في سماء موسكو

نقلت وكالتا أنباء روسيتين عن أجهزة الطوارئ في البلاد أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة على الأقل في سماء منطقة موسكو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء 4\7\2023 وواحدة في منطقة كالوجا المجاورة.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر بهذه الأجهزة قوله “وفقا للمعلومات المبدئية، اتجهت ثلاث طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة”.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن طائرتين مسيرتين أسقطتا بالقرب من قرية فالويفو. وتبعد القرية عن الكرملين حوالي 30 كيلومترا إلى الجنوب الغربي. وكان إحداهما في منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن طائرة مسيرة أخرى أسقطت في منطقة بلدة كوبينكا، على بعد نحو 63 كيلومترا من غرب موسكو. وهناك قاعدة جوية روسية بالقرب من كوبينكا.

وبحسب المعلومات المبدئية، لم تقع إصابات أو أضرار.