الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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اعتراض سفينة تحمل طنين من الكوكايين قبالة إسبانيا

منذ 35 دقيقة
سفينة- أرشيفية

سفينة- أرشيفية

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قالت مصلحة الضرائب الإسبانية، الأربعاء، إن الشرطة صادرت طنين من الكوكايين تقدر قيمتهما السوقية بنحو 70 مليون يورو (76.7 مليون دولار) بعد أن اعترضت سفينة شراعية أحادية الصاري قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وأوضحت أن موقع الشحنة في خليج بسكاي كان “استثنائيا تماما”. فمعظم شحنات الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا تُضبط على طول الساحل الغربي لإسبانيا على المحيط الأطلسي.

وكانت السفينة نايت فولز، وطولها 13 مترا، تبحر رافعة علم بريطانيا عندما تم اعتراضها على بعد نحو 30 ميلا بحريا قبالة مدينة سانتاندر الساحلية.

واحتُجز طاقمها المؤلف من أربعة، إسباني وكولومبي واثنان من فنزويلا.

    المصدر :
  • رويترز

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