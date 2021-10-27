اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين استهدفتا السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة “أنصار الله” الحوثية، تجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.

وقال التحالف العربي: “اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي”، مضيفا أن “الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران”.

وأكمل: “سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكدا أن “عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.