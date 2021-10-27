الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين استهدفتا السعودية

27 - أكتوبر - 2021
الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

A A A
طباعة المقال

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة “أنصار الله” الحوثية، تجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.

وقال التحالف العربي: “اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي”، مضيفا أن “الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران”.

وأكمل: “سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكدا أن “عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

    المزيد من أخبار العالم

    أفرد من القوات الخاصة الأفغانية قبيل سيطرة حكومة طالبان
    قلق أمريكي من استغلال أعداء واشنطن للقوات الأفغانية الخاصة
    الكونغرس الأمريكي
    مقتل شخص جراء اشتباك مسلح في محيط الكونغرس
    السيول تجتاح العاصمة اليمنية صنعاء
    الأمم المتحدة تخصص 44 مليون دولار لمواجهة كارثة الفيضانات في اليمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!