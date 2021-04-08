السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

8 - أبريل - 2021
طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض مسيرّة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.

وقالت قوات التحالف إن محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، واصفاً إياها بأنها بمثابة “جرائم حرب”.

وأضافت : “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

الاعتراض جاء بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، بحسب ما أفاد التحالف مساء الأربعاء.

كان التحالف قد أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أيضا.

هذا، وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من حركة حماس
    حماس: الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على الاحتلال لوقف جرائمه
    مقتدى الصدر
    الصدر: حل البرلمان العراقي مطلب شعبي ولا بديل عنه
    قصف على غزة_ أرشيفية
    استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شمال غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري