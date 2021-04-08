اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض مسيرّة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.

وقالت قوات التحالف إن محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، واصفاً إياها بأنها بمثابة “جرائم حرب”.

وأضافت : “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

الاعتراض جاء بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، بحسب ما أفاد التحالف مساء الأربعاء.

كان التحالف قد أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أيضا.

هذا، وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.