الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
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اعترافات صادمة.. ماذا كشفت زوجة الرئيس الأوكرانيّ؟

منذ 9 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكايا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكايا

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شكّكت أولينا زيلينسكايا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مشاركته بالانتخابات المحتملة في أوكرانيا عام 2024.

جاء ذلك وفق ما ذكر موقع Business Insider الذي نقل عن زيلينسكايا في مقابلة لها مع الصحافيين الأميركيين، حيث أضافت: “سيعتمد الأمر على ما إذا كان مجتمعنا يحتاجه كرئيس. وإذا شعر المجتمع الأوكراني بأنه لم يعد يريد رؤيته زعيمًا للبلاد، فمن المرجح أنه لن يترشح”.

كما اعترفت، بأنها لم تدعم بشكل كامل ترشيح زوجها خلال مشاركته الأولى في الانتخابات الرئاسية.

وكما ذكر فولوديمير زيلينسكي سابقًا، فإنه يحظر إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية المعلنة في البلاد، إلا أنّ مثل هذا الاحتمال قائم إذا ما دعمته التغييرات التشريعية ذات الصلة من قبل البرلمان، وإذا ما خصص الغرب الأموال، وتمكن المراقبون من الوصول “إلى الخنادق”.

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