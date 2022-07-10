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اعتراف غامض لقاتل شينزو آبي.. ما الذي كان ينوي فعله؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - يوليو - 2022 9:37 صباحًا
قاتل شينزو آبي

قاتل شينزو آبي

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لا تزال قضية اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق “شينزو آبي” تشغل حيّزًا واسعًا في الأوساط اليابانية والعالمية، حيث تتكشف خيوط الجريمة وملابساتها من خلال اعترافات القاتل الذي تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه على الفور في مسرح الجريمة.

في هذا الشأن، ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلُا عن مصادر أن “تيتسويا ياماغامي”، الذي اغتال آبي، أقرّ بمحاولته صنع قنبلة يدوية.

وأفادت الوكالة بأن القاتل ياماغامي البالغ 41 عاما، مثل أمام مكتب المدعي العام، صباح الأحد 10 تموز.

وخلال الاستجواب، قال ياماغامي في البداية إنه “غير راضٍ عن آبي”، لكنّه صرح بعد ذلك بأن هدفه كان في الأصل سياسيا آخر، وتم اختيار آبي في وقت لاحق، بمزاعم أن آبي مرتبط بـ “جماعة”. كما أقر ياماغامي أنه حاول صنع قنبلة يدوية.

وسبق أن قال ياماغامي للشرطة إنه، باستهداف آبي، أراد معارضة وتوجيه رسالة لجماعة معينة يُزعم أن آبي كان ينتمي إليها، وكان يخطط بالاصل لمهاجمة زعيم جماعة دينية.

وتعرض شينزو آبي الجمعة في مدينة نارا اليابانية، أثناء أدائه خطابًا، لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

وأطلق المهاجم ياماغامي رصاصتين من خلف السياسي الياباني، من مسافة حوالي 10 أمتار، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي.

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف الدم بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية نقله، أصبحت حالته حرجة “مع سكتة قلبية ورئوية”.

واعتقلت الشرطة والقوى الأمنية فورا مطلق النار ولم يبد أي مقاومة أثناء الاعتقال.

كذلك، ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع الذاتي البحرية للبلاد مدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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