اعتقالات في يوم "الاحتجاج الكبير" في إسرائيل.. والمتظاهرون حاصروا وزارة "الدفاع"

اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة 28 متظاهرًا ضد التعديلات القضائية منذ صباح اليوم، تزامنًا مع لقاء جمع الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في واشنطن، ناقشا فيه التعديلات القضائية التي أثارت موجة احتجاجات في “إسرائيل”، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، وأعلن 100 طيار بسلاح الجو الإسرائيلي التوقف عن الخدمة احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وأكد بايدن لنظيره الإسرائيلي الالتزام الراسخ بأمن بلاده، مشيرًا إلى أنّ إدارته بذلت جهدًا كبيرًا لحل النزاع بين إسرائيل ولبنان.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في أيلول/ سبتمبر.

واندلعت سلسلة من المظاهرات في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رفضًا لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تقول المعارضة إن هدفها إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

وذكرت “العربية” أن المتظاهرين حاصروا وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وقالت مصادر عربية داخل إسرائيل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن التظاهرات بدأت في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في مناطق متفرقة من إسرائيل.

ورصد شهود عيان مئات المتظاهرين في مدينة حيفا، التي قطعوا فيها طرقا رئيسية، فيما شاركت أكثر من 200 امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين يهدفون إلى شل الحركة في إسرائيل اليوم وقطع شوارع رئيسية، في إطار يوم احتجاج كبير أعلنت عنه المعارضة مسبقًا.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” بأن المتظاهرين أغلقوا الطريق الساحلية في كلا الاتجاهين، وجابوا شوارع تل أبيب حتى وصلوا إلى مبنى البورصة.

ويقول قادة الاحتجاج في إسرائيل إن التغييرات المزمعة في جهاز القضاء تهدف إلى تمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد، وإضعاف دور المحكمة العليا والديمقراطية في إسرائيل.

وقالت حركة “قوة كابلان”، التي شكلتها المعارضة لإدارة الاحتجاجات، إن تظاهرات الثلاثاء ستحاول أيضًا تعطيل العمل في خمس محطات مركزية للقطار في إسرائيل.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الإثنين، اتهمت الحركة حكومة نتنياهو بأنها “خرجت عن مسارها واندفعت لتفكيك الديمقراطية”.

نتنياهو لبايدن: سنجمد بناء المستوطنات حتى العام المقبل

في سياق آخر، نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن موقع والا الإسرائيلي، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي على وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو قال لبايدن إنه لن يتم التصريح بمزيد من البناء الاستيطاني في الضفة حتى العام المقبل.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي مطلع على ما دار في المحادثة قوله إن نتنياهو كان واضحا للغاية مع بايدن بشأن عدم وجود هامش للمناورة مع شركائه المتشددين في الائتلاف الحكومي، بهذا الشأن.

كان موقع (أكسيوس) قد نقل عن مسؤوليْن أميركييْن قولهما في الآونة الأخيرة إن إسرائيل رفضت ضغوطا من إدارة بايدن لعدم المضي قدما في خطط لتسريع وتيرة الاستيطان وبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة.