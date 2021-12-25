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اعتقال أحد أخطر قادة "داعش" شمال شرقي سوريا

25 - ديسمبر - 2021
علم داعش

علم داعش

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اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، أحد أخطر قادة تنظيم “داعش” الإرهابي، بحسب ما أعلن مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.

ولم يكشف المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أي تفاصيل أخرى تتعلق باسم المعتقل أو جنسيته.

وأكد أن القيادي الداعشي شارك في المعارك بمدينة كوباني عام 2014، وارتكب الكثير من المجازر في حق أهالي مناطق شمال شرقي سوريا.

ومن المقرر أن ينشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اعترافات القيادي الداعشي في وقت لاحق.

ووفقا لتقارير استخباراتية، وصلت هجمات “داعش” في سوريا حتى سبتمبر الماضي إلى نحو 500 هجوم، أسفرت عن مقتل المئات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى المدنيين.

وتنتشر خلايا “داعش” في مناطق صحراء البادية وحوض نهر الفرات الشمالي، وخط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري على طول الفرات، ومدينتي رأس العين وتل أبيض، وأطراف القرى والمدن ذات التضاريس الوعرة.

وفي إدلب، إحدى مناطق خفض التصعيد، التي تقع تحت سيطرة جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، لم يكفّ المسلحون عن شن الهجمات وارتكاب انتهاكات على مدار عامي 2020 و2021 رغم تطبيق قرار وقف إطلاق النيران منذ مطلع العام الماضي، مما أدى لسقوط ضحايا وفرار أكثر من نصف سكان المدينة، ما بين النزوح داخل الأراضي السورية واللجوء خارج البلاد.

ورصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا خلال نوفمبر الماضي، 5 هجمات للجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، واستهدافهم لمحافظات حلب وإدلب واللاذقية.

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