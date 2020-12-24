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اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية في بغداد

منذ 59 دقيقة
السفارة الاميركية في بغداد

السفارة الاميركية في بغداد

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أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، خلال تصريحات صحفية الخميس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية في بغداد.

وقال الغانمي  إن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا حاليا مع المتهم، مضيفا أن القوات الأمنية “لن تسمح للسلاح المنفلت أن يعبث بأمن البلاد”.

وأشار الغانمي إلى أن وزارة الداخلية أحبطت هجمات عدة كانت تستهدف المنطقة الخضراء من مناطق نائية.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية التي تستهدف المنطقة الخضراء.

وتلقت السفارة الأميركية، خلال الفترة الماضية، سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، شنتها فصائل تدعمها إيران.

وقالت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي في بيان، إن الهجمات، التي لم تسفر عن أي إصابات بشرية، ألحقت أضرارا في مباني مجمع السفارة الأميركية في بغداد، مشيرة إلى أنه تم استهداف السفارة بـ21 صاروخا.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الاستخبارات في الأنبار، اليوم، القبض على 13 إرهابيا وضبط 46 صاروخا معدة لاستهداف مبنى المحافظة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

 

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