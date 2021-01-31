الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتقال الآلاف من أنصار نافالني في موسكو.. والعفو الدولية تنتقد

31 - يناير - 2021
احتجاجات أنصار نافالني

احتجاجات أنصار نافالني

A A A
طباعة المقال

أعلنت مجموعة المراقبة “OVD-Info”، الأحد، أن السلطات الروسية اعتقلت 5,021 متظاهر في الاحتجاجات التي خرجت للتنديد باحتجاز معارض الكرملين، أليكسي نافالني، فيما انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” استخدام القوة في قمع المتظاهرات السلمية.

وكانت موسكو أعلنت، في وقت سابق الأحد، أن الاحتجاجات “غير قانونية” وهددت بأنها ستحرص على تفريقها.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات في العاصمة الروسية، وفي حدث نادر، أُغلقت عدة شوارع ومحطات مترو في العاصمة تماما، ما دفع المتظاهرين لتغيير مكان التجمع في اللحظة الأخيرة، كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما كانوا يخططون للتجمع أمام مقر الاستخبارات، قال مراسل لوكالة فرانس برس أن بضعة آلاف من الأشخاص كانوا يتجهون في بداية فترة ما بعد الظهر نحو حديقة سوكولنيكي فيما أطلق سائقون أصوات أبواق سياراتهم تأييدا لهم.

وهتف المتظاهرون “بوتين لص” و”حرية”، وفق مراسلي فرانس برس.

ودعت أمنستي السلطات الروسية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن كافة المتظاهرين، وفتح تحقيق في القوة التي استخدمتها قوات الأمن بشكل غير قانوني.

وقالت المنظمة عبر موقعها إن روسيا “اعتقلت الكثير من الناس خلال الأسابيع الأخيرة، لدرجة أدت إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز، المتظاهرون السلميون محتجزون في مرافق الترحيل، إن محاولة اعتقال كل معارض في البلاد تعتبر لعبة خاسرة”.

وأضافت المنظمة أنه يتوجب على موسكو أن “تقدّر قيمة حرية التجمع السلمي والتعبير لدى عدد متزايد من المواطنين الروس والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم دون الخوف من المحاسبة”.

تأتي هذه التظاهرات الجديدة فيما ينتظر أن يمثل نافالني أمام القضاة الأسبوع المقبل فيما يخضع منذ عودته إلى روسيا للملاحقة في عدة قضايا يعتبرها ذات دوافع سياسية.

واعتقلت موسكو أبرز معارضيها بعد عودة نافالني من فترة نقاهة في ألمانيا بسبب إصابته بتسمم مفترض وجهت أصابع اللوم فيه إلى روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم قطر
قطر تستدعي سفير الهند بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
القوات الروسية تتقدم بشرق أوكرانيا.. و5 مدن كبرى تحت القصف
علما الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
النمسا تدعو لوضع وسط لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قبل العضوية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
بيان لـ”الرياضي” بشأن مباراة “بيروت”!
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!