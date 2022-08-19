السبت 21 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتقال المدعي العام السابق في المكسيك "خيسوس موريللو"

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2022 1:51 صباحًا
عناصر من الشرطة بالمكسيك- أرشيفية

عناصر من الشرطة بالمكسيك- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت صحف مكسيكية (الجمعة 19-8-2022) إن السلطات اعتقلت المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو الذي شغل هذا المنصب في ظل إدارة الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو.

ولم يرد مكتب المدعي العام على الفور على طلب للتعليق. وأشرف موريللو على التحقيق الذي تعرض لانتقادات شديدة في اختفاء 43 طالبا في عام 2014.

وتعود القضية إلى عام 2014، حيث كان الطلاب قد استقلوا خمس حافلات متوجهين للمشاركة في تظاهرة حين أوقفهم عناصر شرطة في مدينة إيغوالا في ولاية غيريرو وسلموهم إلى احدى عصابات المخدرات.

وقال الادعاء العام في البداية إن العصابة ظنت عن طريق الخطأ بأن الطلاب هم أعضاء في عصابة منافسة، فأقدمت على قتلهم وإحراق جثثهم في مكب نفايات قبل إلقاء بقاياهم في نهر.

ورفض أهالي الطلاب وخبراء مستقلون من مفوضية حقوق الإنسان في الدول الأميركية تقريرا رسميا حول القضية قدمته حكومة الرئيس السابق انريكي بينا نييتو عام 2015، واعتبروه مضللا.

ورصدت لجنة خبراء دوليين في وقت لاحق ثغرات في الرواية الرسمية للحادثة، مما زاد من الغضب بشأن الفضيحة التي لطخت سمعة الحكومة السابقة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

خزّانات نفط (رويترز)
كم ستجني دول الشرق الأوسط من مبيعات الطاقة في السنوات المقبلة؟
النفط
أسعار النفط تنهي أسبوع "الخوف" عند 96.72 دولار للبرميل
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
المدارس
العام الدراسي مهدّد... إليكم التفاصيل
الدولار
لماذا يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع وكيف يمكن لجمه؟