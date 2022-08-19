اعتقال المدعي العام السابق في المكسيك "خيسوس موريللو"

قالت صحف مكسيكية (الجمعة 19-8-2022) إن السلطات اعتقلت المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو الذي شغل هذا المنصب في ظل إدارة الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو.

ولم يرد مكتب المدعي العام على الفور على طلب للتعليق. وأشرف موريللو على التحقيق الذي تعرض لانتقادات شديدة في اختفاء 43 طالبا في عام 2014.

وتعود القضية إلى عام 2014، حيث كان الطلاب قد استقلوا خمس حافلات متوجهين للمشاركة في تظاهرة حين أوقفهم عناصر شرطة في مدينة إيغوالا في ولاية غيريرو وسلموهم إلى احدى عصابات المخدرات.

وقال الادعاء العام في البداية إن العصابة ظنت عن طريق الخطأ بأن الطلاب هم أعضاء في عصابة منافسة، فأقدمت على قتلهم وإحراق جثثهم في مكب نفايات قبل إلقاء بقاياهم في نهر.

ورفض أهالي الطلاب وخبراء مستقلون من مفوضية حقوق الإنسان في الدول الأميركية تقريرا رسميا حول القضية قدمته حكومة الرئيس السابق انريكي بينا نييتو عام 2015، واعتبروه مضللا.

ورصدت لجنة خبراء دوليين في وقت لاحق ثغرات في الرواية الرسمية للحادثة، مما زاد من الغضب بشأن الفضيحة التي لطخت سمعة الحكومة السابقة.