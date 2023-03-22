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اعتقال جنرال روسي كبير بتهمة تلقي "رشاوى"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2023 3:23 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أن محكمة عسكرية روسية أمرت (الأربعاء 22-3-2023) باحتجاز نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية للحرس الوطني الروسي، الميجر جنرال فاديم دراجوميرتسكي بتهمة تلقي رشا.

وقال النائب البارز ألكسندر كينشتين يوم الاثنين إن محققين عسكريين فتحوا قضية جنائية ضد دراجوميرتسكي بعد اتهامه بتلقي مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة.

ولم يكشف كينشتين تفاصيل أدلة الحجة ضد دراجوميرتسكي أو دوره في القضية إن كان هناك مبرر قانوني لرفعها لكنه قال إن هذه الخطوة نتيجة جهود من جهاز الأمن الاتحادي والحرس الوطني.

ولم يتسن التواصل بعد مع الحرس الوطني للتعليق.

وقال كينشتين إنه يشتبه في أن دراجوميرتسكي تلقى رشاوى من مقاول أعاد بناء وحدة عسكرية في منطقة موسكو، مع بيانات أولية تظهر تحويل مبلغ 19 مليون روبل (250 ألف دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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