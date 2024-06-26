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اعتقال رجل بسبب استهداف مشرعين بريطانيين برسائل غير مرغوب فيها

منذ ساعتين
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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قالت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، إنها ألقت القبض على رجل لصلته بعملية استهدفت سياسيين بريطانيين وصحفيين يعملون في البرلمان برسائل غير مرغوب فيها ومغازلة.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان “تم القبض على رجل للاشتباه في قيامه بأعمال تحرش وارتكاب جرائم بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت. تم احتجازه وما زال محتجزا”.

وأضافت “يتعلق الاعتقال بتحقيق يجريه فريق الاتصال والتحقيق البرلماني في شرطة العاصمة بعد تقارير عن وصول رسائل غير مرغوبة إلى أعضاء بالبرلمان وآخرين غيرهم. ولا يزال التحقيق جاريا”.

واستقال أحد المشرعين من حزب المحافظين الحاكم في أبريل نيسان بعد أن اعترف بأنه رد على الرسائل بصور حميمية ثم سلم أرقام هواتف زملائه.

    المصدر :
  • رويترز

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