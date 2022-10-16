اعتقال رجل للاشتباه بارتكابه جرائم قتل في ولاية كاليفورنيا

أفادت الشرطة في ستوكتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية بأنّها اعتقلت رجلًا يشتبه بقتله ستة أشخاص في سلسلة من جرائم القتل التي هزت المنطقة الواقعة في شمال كاليفورنيا.

وقال “ستانلي ماكفادين”، رئيس شرطة ستوكتون، إنه بفضل معلومات سرية وتحقيقات، تمكّنت السلطات من متابعة رجل واعتقاله أثناء قيادته لسيارته في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.

ولفت مكفادين، في مؤتمر صحفي، الى أّن الرجل الذي كان بحوزته سلاح ناري عندما أوقفه المحققون كان “بصدد ارتكاب جريمة قتل”.

وأضاف “نحن واثقون من اننا أوقفنا جريمة قتل أخرى”.

في السياق، قال مكفادين إن المشتبه به هو ويسلي براونلي (43 عاما).

من جهته، ذكر “توري فيبر سالازار”، المدعي العام في مقاطعة سان جواكين، أنّ مكتبه راجع الأدلة وأن المشتبه به سيمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء.