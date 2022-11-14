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اعتقال شخص متّهم بوضع القنبلة التي تسببت بانفجار إسطنبول

منذ ساعة واحدة
عناصر من قوات الأمن يحرسون بالقرب من مكان الحادث بعد انفجار في شارع الاستقلال في اسطنبول

عناصر من قوات الأمن يحرسون بالقرب من مكان الحادث بعد انفجار في شارع الاستقلال في إسطنبول (رويترز)

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وجه وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو، (الاثنين 14-11-2022)، أصابع الاتهام إلى حزب العمّال الكردستاني بالمسؤوليّة عن الاعتداء الذي أسفر عن ستّة قتلى على الأقلّ الأحد في اسطنبول.

وقال صويلو: “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة عن الاعتداء”، معلنًا اعتقال شخص متّهم بوضع قنبلة في شارع الاستقلال.

ولقى ستة اشخاص حتفهم واصيب 81 اخرون أمس الاحد حلال انفجار هز شارعا مزدحما للمشاة في وسط إسطنبول في حادث قال عنه الرئيس رجب طيب أردوغان إنه نُفذ بقنبلة “وتفوح منه رائحة الإرهاب”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في وقت سابق أن انفجار قنبلة في أحد شوارع إسطنبول المزدحمة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأشار أردوغان إلى أن منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب لهم، والسلطات تعمل على تحديد هوياتهم.

مشدداً على أنّ الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها، وأنّ الإرهاب لن يصل إلى هدفه.

ووفقًا للرئيس التركي، التفجير عمل إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP
  • وكالات

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