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اعتقال صحفيين تداولوا مقطع فيديو لرئيس جنوب السودان وهو يتبول على نفسه

منذ ساعة واحدة
رئيس جنوب السودان "سلفا كير ميارديت"

رئيس جنوب السودان "سلفا كير ميارديت"

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قال الاتحاد الوطني للصحفيين في جنوب السودان، السبت إن ستة صحفيين اعتُقلوا بسبب تداولهم مقطع فيديو يظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبول على نفسه فيما يبدو في مناسبة رسمية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي يرجع لشهر ديسمبر كانون الأول، بقعة داكنة على البنطال الرمادي للرئيس البالغ من العمر 71 عاما بينما كان واقفا أثناء تأدية النشيد الوطني خلال حفل افتتاح طريق جديد. ولم التلفزيون المقطع مطلقا لكن تم تداوله لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد باتريك أويت رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان أن السلطات اعتقلت الصحفيين، الذين يعملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب السودان التي تديرها الدولة، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال لرويترز “يُشتبه في أنهم يعلمون كيفية خروج مقطع الفيديو الخاص بالرئيس وهو يتبول على نفسه”.

ولم يرد وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي أو المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني ديفيد كوموري على طلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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