الأثنين 25 ذو الحجة 1445 ﻫ - 1 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتقال مسؤولين من سلاسل متاجر كبيرة في ميانمار بسبب بيع الأرز بأسعار مبالغ فيها

منذ ساعتين
خارطة توضح حدود ميانمار

خارطة توضح حدود ميانمار

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، أن المجلس العسكري في ميانمار ألقى القبض على أربعة مديرين تنفيذيين من سلاسل متاجر كبيرة في البلاد بتهمة بيع الأرز بأسعار مبالغ فيها. وقالت إن موظفا يابانيا كبيرا يعمل في مشروع مشترك بالبلاد ضمن الأربعة الذين جرى اعتقالهم.

وقالت السلطات في ميانمار إنها ألقت القبض على 11 شخصا بينهم تجار أرز ومسؤولون من مطاحن الأرز وتجار تجزئة واتهمتهم برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 31 و70 بالمئة عن المستويات المقررة، وفقا لصحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار.

وفي العاصمة اليابانية طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي للصحفيين إن الشرطة في ميانمار تحقق مع مواطن ياباني.

وأضاف أن “الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك الحفاظ على الاتصال بالشركة التي يعمل بها المواطن الياباني وتقديم الدعم اللازم مع حث السلطات المحلية على إطلاق سراحه بأسرع وقت ممكن”.

وقالت صحيفة ميانمار التي يديرها المجلس العسكري إن من بين المعتقلين مسؤولا تنفيذيا من سلسلة متاجر أيون أورينج وهي مشروع مشترك بين شركة يابانية وشركة من ميانمار. ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على اتصال استهدف الحصول على تعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)
غزة تحت النار
قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتفرض حصاراً على مخيم نور شمس
اليورو يصعد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية والين يتخبط
انتخابات فرنسا
وزارة: تحالف اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفرنسا

الأكثر قراءة

مطار بيروت- ارشيف
تحذيرات للرعايا وضغوط... ما الحقيقة؟
إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
ألم الظهر- تعبيرية
خطة سحرية لتخفيف آلام أسفل الظهر