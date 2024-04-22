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اعتقال مساعد رئيس الجمعية الوطنية في فيتنام بتهمة إساءة استخدام السلطة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2024 8:56 صباحًا
الشرطة الفيتنامية

الشرطة الفيتنامية

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اعتقلت شرطة فيتنام مساعد رئيس الجمعية الوطنية بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وقالت وزارة الأمن العام في فيتنام اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت فام تاي ها، مساعد رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وأضافت الوزارة في بيان أن اعتقال ها، وهو أيضا نائب رئيس مكتب الجمعية الوطنية، يأتي في إطار تحقيق أوسع في قضية رشوة تتعلق بمجموعة توان آن.

وجاء في بيان الوزارة أن المحققين “يركزون جهودهم على توسيع التحقيق وتوضيح المخالفات المزعومة للمتهمين وما تردد عن مخالفات في مجموعة توان آن والمنظمات الأخرى ذات الصلة”.

ولم يرد مكتب الجمعية الوطنية بعد على طلب رويترز للتعليق.

وشهدت الحملة على الفساد في فيتنام مقاضاة المئات من كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين أو إجبارهم على ترك مناصبهم.

وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على ستة أشخاص بتهمة انتهاك قوانين العطاءات منهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة توان آن.

وتأسست شركة توان آن عام 2004 وهي متخصصة في أعمال البنية التحتية وتجارة العقارات، وفقا لما ورد في بيان الحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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